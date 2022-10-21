В Вологде спасли 6-летнего мальчика, стоявшего на подоконнике 6 этажа

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
В Вологде удалось предотвратить трагедию. В окне многоэтажки на 6 этаже жительница улицы Воркутинской заметила мальчика. Он стоял на подоконнике у открытого окна. Женщина вызвала полицию. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.
На место ЧП прибыли сотрудники ППС старший лейтенант полиции Денис Павлов и старший сержант полиции Антон Губин. Они и спасли шестилетнего мальчика от падения с высоты.
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Полицейские стали разговаривать с ребенком через дверь. Мальчик пояснил, что дома он закрыт один, а связаться со взрослыми не может. Оказалось, что малышу просто стало страшно в сумерках, поэтому он и открыл окно.
Правоохранители приняли решение вскрыть дверь, т.к. дошкольник находился в опасности. На место вызвали сотрудников МЧС, так и удалось проникнуть в жилище. Полицейские дождались мать ребенка с работы - с ней была проведена беседа.
На данный момент решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, предотвративших возможную трагедию.