Хоккеисты "Северстали" пропустили 5 шайб от уфимцев

Фото ХК Северсталь

В Ледовом дворце Череповца хоккеисты «Северстали» отчаянно пытались отыграться с разгромного счета 0:4 к двадцатой минуте. Им это почти удалось. В городе металлургов прошел матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».

После третьей пропущенной шайбы тренеры «Северстали» заменили вратаря, однако ему не удалось отбить еще одну шайбу. За двадцать секунд до конца первого периода вратаря меняют снова - теперь на шестого полевого игрока и в формате 6×4 череповчанам удаётся отыграть один гол от Кирилла Пилипенко.

Во втором периоде команды обменялись голами. Время «Северстали» пришло в третьем периоде. Андрей Разин ещё несколько раз менял вратаря шестым полевым игроком, и «жёлто-чёрным» удалось сократить своё отставание до минимума, после голов Игоря Гераскина и Давида Думбандзе. Итог матча поражение череповчан 4:5.

«Проспали начало. Пропустили много лёгких голов. Начали играть в догонялки. В конце не хватило чуть-чуть, чтобы сравнять счёт. Игры через день, пятая игра. Может, где-то не хватило концентрации. Нужно поймать «кураж». Сейчас отдохнём и едем на выезд, нужно брать очки там. Да, у нас будет тяжёлый выезд. Смена часовых поясов. Ничего, думаю, справимся. Поедем с хорошим настроением в поездку», - пояснил нападающий череповчан Кирилл Пилипенко.

Следующий матч ожидается в воскресение против омского «Авангарда».