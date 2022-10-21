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НовостиОбщество21 октября 2022 7:10

В Вологде устранили пахучий прорыв на Ленинградской

Работы шли несколько дней
Евдокия САХАРОВА
Фото: страница Сергея Воропанова ВКонтакте

Фото: страница Сергея Воропанова ВКонтакте

Мэр Вологды сообщил об устранении канализационного прорыва на перекрестке улиц Петина и Ленинградской. Коммунальщики частично промыли коллектор, а теперь заняты я восстановлением разрушенного колодца. Зловоние несколько дней беспокоило вологжан в этом районе, однако улицы пообещали отмыть.

21 октября работники «Водоканала» закончат монтаж колодца и промывку сети, а после обеда начнут демонтаж установленных заглушек. Работы растянулись на несколько дней из-за форс-мажора: внезапно разрушился приемный колодец.