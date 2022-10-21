Вологодским бюджетникам повысят зарплату на 4% в 2023 году

Фото: страница Губернатора Вологодской области в ВКонтакте

В Вологодской области с 1 января 2023 года увеличат зарплату бюджетников на 4%. Об этом сообщил губернатор региона на встрече с членами областной федерации профсоюзов. Олег Кувшинников отметил, что повышение коснется всех без исключения работников бюджетной сферы, а средства в областном бюджете уже запланированы.

Нельзя не заметить, что индексация заработной платы в разы меньше инфляции в этом году. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в 12,4%. Счетная палата же считает прогноз слишком оптимистичным. С 1 декабря пройдет индексация тарифов ЖКХ на 8,5–9% - это станет дополнительным фактором к росту цен. Кроме того, инфляция ускоряется к концу года сезонно. Поэтому есть риски превышения прогнозного показателя инфляции.