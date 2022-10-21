В Вологодской области считают бурых медведей

На Вологодчине специалисты завершили полевой этап учета численности бурого медведя в охотничьих угодьях: сделаны записи выхода животных на большие площади. В поля эксперты обычно выходят ближе к сумеркам и в глухих местах, хотя некоторые медведи бывает выходят на прогулку и ранним утром.

Учетчики записывают время и приметы каждой особи. Например, отсутствие уха, хромота, ошейник... Утром замеряют отпечатки лап.

В 2021 году в области насчитали 10 073 особей бурого медведя, в 2020 году – 11 248. Специалисты отметили, что такая разница связана с несовершенством методики подсчета, а не с сокращением популяции. Хотя число может зависеть от количества урожая. От полученного числа медведей рассчитывают лимит добычи на следующий сезон охоты.