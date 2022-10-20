Мэр Вологды вернулся с передовой ЛНР

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды вернулся из Луганской народной республики и рассказал о своей поездке вологжанам. Сергей Воропанов доставил солдатам гуманитарную помощь и письма.

Мэр пояснил: «Поездка была очень насыщенной, поскольку надо было успеть решить несколько важных задач: по поручению губернатора Олега Кувшинникова отработать по проблемам в нашем подшефном городе Алчевске, доставить по просьбе родных именные посылки нашим бойцам на передовую и гуманитарную помощь в целом нескольким батальонам, в которых служат вологжане».

Состоялась и встреча с главой Алчевска Альбертом Апшевым и с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Обсудили ситуацию на передовой. «Леонид Иванович постоянно общается с военными именно на позициях. Он грамотный управленец и настоящий патриот», - отметил мэр областной столицы.