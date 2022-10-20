287 белозерских семей переселят из аварийного в новое жилье

20 октября в Белозерском районе состоялся Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области. Олег Кувшинников обсудил с жителями муниципалитета острые вопросы, в частности, переселение из ветхого и аварийного жилья.

В 2023-2024 годах необходимо расселить 10 тысяч кв. метров жилых площадей. В новое жилье переедут 287 семей или 461 человек. Камнем преткновения стало то, что застройщики не интересуются программой переселения. Губернатор вместе с коллегами для устранения проблемы принял решение повысить закупочную стоимость квадратного метра от 42 тысяч рублей до 100 тысяч. На эти цели выделят дополнительно 740 млн рублей. Всего на переселение жителей Белозерского района потратят 1,2 млрд рублей.

Строительство жилого квартала стартует в 2023 году.