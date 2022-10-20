В Вологде плохо пахнет из-за проблем с канализацией

Фото: администрация города Вологды

В областной столице возникла пахучая проблема. ЧП случилось на перекрестке Ленинградская – Петина. Крупную аварию на магистральной канализационной сети диаметром 600 мм пытаются устранить уже несколько дней, работы ведутся круглосуточно. Подробности сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сити-менеджер пояснил, что работа дополнительно усложнилась тем, что на глубине 6 метров разрушился приемный колодец. Кроме того, ремонт труден из-за количества сетей и местоположения поврежденного участка.

"Работы ведем, не перекрывая воду в квартирах вологжан. В ходе ремонта, по словам Мэра, также затронули светофорный объект на перекрестке, демонтируем леерные ограждения, для безопасности автомобилистов ограничиваем поворот направо с Петина на Ленинградскую», – уточнил Сергей Воропанов.

Колодец планируют восстановить до конца рабочего дня. Далее займутся засорами и разливами на улицах. Дороги и тротуары дополнительно промоют водой.