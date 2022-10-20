Жители Вологды могут пройти экспресс-тест на ВИЧ в мобильном пункте

Фото: Вологда РФ

В Вологде с октября по декабрь работает мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Всего за несколько минут можно узнать свой ВИЧ-статус, сдав кровь из пальца.

Специалисты будут принимать вологжан на ул. Конева, 5Б, у «Плазы» 24 октября, 21 ноября и 5 декабря. На ул. Ярославской, 32, у «Макси» можно пройти тест 28 октября, 25 ноября и 9 декабря.

Мобильный пункт откроется возле «Макси» на ул. Ильюшина, 8, 7 и 28 ноября, возле «Макси» на Окружном шоссе, 28, — 11 ноября и 2 декабря. У ТЦ «Апельсин» на ул. Карла Маркса, 105, — 14 ноября и 12 декабря. Время работы с 15:00 до 18:00. Обследование бесплатно, анонимно и никакие документы не требуются.

Напомним, что ВИЧ может протекать бессимптомно в течение десятка лет, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус, чтобы обезопасить себя и партнера. В этом году ВИЧ выявили у 275 вологжан. Всего в регионе болеют 5490 человек.