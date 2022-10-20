Вологодские добровольцы получат по 100 тысяч рублей

Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что региональные выплаты для ушедших служить во время спецоперации расширены. Теперь их распространят и на добровольцев. Заявление глава региона сделал на встрече со специальным представителем Вологодской области по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александром Ершовым. Информация поступила от пресс-службы правительства региона.

Ранее президент подписал поручение, которое устанавливает выплаты для мобилизованных по 195 тысяч рублей в месяц. Однако Вологодчина решила поддержать и добровольцев.

Губернатор отметил: «Несмотря на то, что меры поддержки были приняты на федеральном уровне, в Вологодской области региональные выплаты не только сохранятся, но и будут расширены. Ко мне неоднократно обращались вологжане с вопросами, почему отсутствует поддержка тех, кто ушел служить во время специальной военной операции до указа Президента о частичной мобилизации. В итоге нами принято решение распространить выплаты, аналогичные выплатам для мобилизованных, на добровольцев - контрактников».

Вологжане, заключившие контракт с 24 февраля, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Ежемесячно будет начисляться 10 тысяч рублей гражданам, проходящим службу по действующим контрактам начиная с сентября 2022 года, с момента подписания Указа Президента о частичной мобилизации. Вологодская область выделила на эти цели 74 млн рублей.

Полмиллиона получат потерявшие работоспособность во время военных действий. По 1 млн выделят семьям погибших. Губернатор также предложил установить единовременную выплату в 100 тысяч рублей тяжело раненым. Меры поддержки начнут действовать с 24 октября.