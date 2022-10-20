Житель Вологды с ножом ограбил местную пекарню

В Вологде мужчина покусился на кассу пекарни. Злоумышленник украл в соседнем магазине перчатки и нож, а потом отправился на разбой. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Задержанный рассказал, что прогуливаясь мимо пекарни заметил большую очередь, что означало много наличности в кассе. Тогда у него и созрел план. Раздобыв оружие, он зашел в магазин, подождал пока все клиенты уйдут и стал угрожать продавцу ножом. Мужчина забрал ящик с 17 тысячами рублей.

Однако, полицейским удалось установить личность преступника. Теперь 30-летнему вологжанину грозит до 10 лет лишения свободы. Его заключили под стражу