Дорога на Москву заблокирована серьезным ДТП

Участники ДТП перекрыли всю дорогу. Фото: Пахом Вертолетов.

Из-за ДТП в Вологодском районе блокирована федеральная трасса Вологда-Москва. Объезжать место ДТП советуют по старой московской дороге.

Там столкнулись грузовик Вольво и две Газели. Дорога перекрыта.

20 октября в 11:35 на 437-м километре на ремонтном участке моста через реку Лихтошь у грузового автомобиля Вольво, за рулем которого находился 43-летний водитель, двигающегося в сторону Ярославля, отказали тормоза, грузовик выскочил на встречку, где шли две Газели.

В результате ДТП травмы получили оба водителя Газелей. Все машины получили повреждения. Водителей пока просят ехать в объезд через Ростилово и Грязовец - по старой московской дороге.