Глава Вологодского района сообщил о гибели Алексея Рябинина

О гибели воина из Вологодского района сообщил глава Сергей Жестянников.

42-летний Алексей Николаевич Рябинин жил в в селе Кубенское, в августе ушел служить по контракту.

«Ушел герой… Пришла трагическая новость. Наш земляк Алексей Рябинин погиб в ходе специальной военной операции. Уроженец деревни Минино, проживал в Кубенском. В ноябре ему бы исполнилось 43 года. Исполняя свой воинский долг, проявил стойкость и самоотверженность. Отдал жизнь за безопасность нашей страны. Настоящий герой, пример мужества и чести. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами», — написал в соцсетях Сергей Жестянников.