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Общество20 октября 2022 7:31

Лучшим водителем автобуса Вологодской области стала Александра Крылова

Праздник посвящен Дню автомобилиста
Иван Чухнин

В Череповце прошел конкурс водителей автобусов. Он проходил в два этапа: теория, а это знание ПДД, и практика. Конкурс приурочен ко Дню автомобилиста. Состязание водителей автобусов проводится в Череповце каждый год.

Пройти дистанцию на скорость и без ошибок - это сложно, тем более в ней есть такое упражнение как кольцо задним ходом. Такую фигуру на работе не отработаешь. А конкурс - это еще и волнение. Быть спокойным, выдержанным - это необходимые качества для водителей. От них зависит жизнь и здоровье пассажиров.

Сенсации не произошло: лучшим водителем стала женщина, Александра Белова. Второе место у Антона Стрижова и Михаила Шихмарёва. Все они прекрасно выступили и в прошлом году, а работают в череповецкой автоколонне № 1456. Третье место занял вологжанин Артём Крылов.