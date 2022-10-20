Врачи Вологды и Москвы спасли жизни женщины и ребенка

Беременной женщине сделали сложную операцию на артерию, питающую головной мозг. О сложном случае рассказал главврач Вологодской областной больницы №1 Дмитрий Ваньков.

В Перинатальный центр областной больницы поступила женщина с большим сроком беременности, у нее были сильнейшие головные боли. Пациентку обследовали, у нее выявлена обширная аневризма головного мозга. Так как она находилась в самом центре головного мозга, хирургический доступ к ней был крайне затруднен.

Санавиацией вологжанку доставили в Москву, где ее прооперировала бригада Центра нейрохирургии имени Бурденко Н.Н.

«Российские доктора успешно справились с поставленной задачей. В ближайшее время пациентку доставят из Москвы в областную больницу для дальнейшего лечения, – написал Дмитрий Ваньков. – Это не единственный, но показательный случай, когда командная работа врачей Вологодской областной клинической больницы и ведущих специалистов федеральных клиник в формате телемедицинских консультаций помогла спасти жизнь матери и ребенка».

Дмитрий Ваньков отметил, что внедрение телемедицинских технологий стало возможно после проведения капитальных ремонтов больницы.