Вологжанка принесла 17 килограммов вязанных носков для наших воинов

Вологжане, особенно старшего возраста, хотят помочь ребятам, которые участвуют в СВО. Например, вологжанка принесла в молодёжный центр «ГОР.COM35» целую кипу вязанных вручную носков - сумка весила 17 килограммов. Туда же женщина положила чай и письма для бойцов.

Начинается похолодание, армии нужны теплые вещи.

«Сейчас больше всего нужны тактические перчатки, тактические разгрузочные жилеты, теплые берцы, тактические поясные сумки для аптечек. Еще нужны маскировочные костюмы, двухместные палатки, спасательные одеяла. Можно принести фонарики», — сообщает официальный сайт Вологды пожелания заместителя руководителя Волонтёрского центра города Светланы Щокотовой.

Сейчас в Вологде вещи и продукты можно принести:

- в молодёжный центр «ГОР.COM35» (в будни с 09:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 15:00);

- в центр защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» на ул. Петрозаводской, 10 (с 10:00 до 14:00, кроме пятницы и воскресенья);

- в АНО «Мама может» на ул. Козлёнской, 45а (с 10:00 до 16:00);

- в филиалы Центра по работе с населением: ул. Козлёнская, 83; ул. Новгородская, 23; ул. Южакова, 26; ул. Северная, 26; ул. Горького, 85 (с 16:00 до 19:00).