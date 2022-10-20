В Вологодской области введен базовый уровень готовности. В регионах РФ вводятся четыре уровня ограничений, говорится в Указе Президента России Владимира Путина, который он подписал 19 октября. В большинстве регионов страны - это базовый уровень готовности.

Что это значит? Что губернаторы:

- будут реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил;

- усилят охрану общественного порядка, важных объектов и населения;

- могут вводить особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

"Хочу заверить всех вологжан, что жизнь в нашем регионе продолжится в привычном режиме, никаких дополнительных ограничений на территории Вологодской области не вводится. Торговля, транспорт, промышленность и связь работают устойчиво и стабильно", – прокомментировал ситуацию Олег Кувшинников на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Губернатор также напомнил, что на оперативных штабах регулярно обсуждаются и принимаются новые меры по поддержке отдельных отраслей. В ежедневном режиме ведется работа с семьями мобилизованных вологжан, им помогают решать административные и бытовые вопросы.

В регионах Центрального и Южного федеральных округов будет действовать режим повышенной готовности. В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях — средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение.