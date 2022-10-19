Вологодский губернатор пообещал вернуть в семьи мобилизованных многодетных отцов

Губернатор Вологодской области пообещал вернуть мобилизованных многодетных отцов. Губернатор заявил, что отцы, у которых трое детей, вернутся домой. По его словам, он с начала частичной мобилизации получил "огромное количество обращений граждан с просьбой помочь получить отсрочку для отцов, воспитывающих троих детей".

Он заверил, что они вернутся. "Как руководитель оперативного штаба в Вологодской области я принял решение вернуть из воинских частей и учебных центров Минобороны всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее заседание Призывной комиссии области будет проведено в ближайшее время, все решения будут зафиксированы", — написал Кувшинников.

По данным военного комиссариата Вологодской области, в настоящий момент насчитывается свыше 50 мобилизованных многодетных отцов.