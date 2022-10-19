Лучших классных руководителей вологодских школ поощрят премией в 50 тысяч рублей

В Вологодской области учредят премии «За верность родной земле». Их будет 25, присуждать их будут ежегодно классным руководителям школ. А вручать их будут тем, кто будет добиваться успехов по закреплению молодежи в регионе. Денежная составляющая определена в 50 тысяч рублей.

Такое предложение высказал Олег Кувшинников на расширенном заседании Совета ректоров вузов региона с участием директоров профессиональных образовательных организаций. Встреча прошла в режиме ВКС.

«Премия будет присуждаться на конкурсной основе, ее размер составит 50 тысяч рублей. Первых учителей наградим по итогам этого учебного года», – предложил Олег Кувшинников.