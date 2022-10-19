В Череповце ищут мужчину в очках - похитителя банковских карт

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В Череповце ищут похитителя банковских карт. Мужчина оплатил покупки чужими картами.

Полицейские устанавливают личность человека, который попал на камеру наблюдения. Он в нескольких магазинах оплатил покупки чужими банковскими картами. Поступили заявления в полицию, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый среднего телосложения, ростом около 175 сантиметров, носит очки. У него приметная форма лица. Был одет в черную кепку, куртку темного цвета, синюю рубашку и темную обувь.

Тех, кто знает этого человека, просят позвонить по номерам 8 (8202) 67-10-03, +7 921 130-34-25 или обратиться в ближайший отдел полиции.