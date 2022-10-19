Прокуратура требует организовать общественный транспорт для детей в районе Возрождения

Прокуратура озаботилась: ближайшая остановка общественного транспорта находится почти в полутора километрах от школы.

Новая школа — на улице Возрождения была открыта 1 сентября этого года. Детей повезли туда со всего города. Появились автомобильные пробки - пришлось даже менять дорожные знаки.

Но некоторые школьники добираются до места учебы на общественном транспорте. Так же едут некоторые воспитанники двух новых детских садов.

Прокуратура города Вологды провела проверку по вопросу организации автобусного обеспечения в районе улице Возрождения. Как сообщает ведомство, "органами местного самоуправления в районе улицы Возрождения, надлежащее автобусное сообщение, в том числе обеспечивающее беспрепятственный доступ несовершеннолетних до образовательных организаций, расположенных в данном районе, не организовано и требует введения дополнительных автобусных маршрутов".

В адрес мэра города Вологды внесено представление об устранении нарушений закона. Вероятно, скоро мы услышим об изменениях в маршрутах общественного транспорта.