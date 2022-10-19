В Череповце определили подрядчика по реконструкции парка "Серпантин"

«Северсталь» намерена реконструировать парк «Серпантин»: подрядчик уже выбран.

Напомним, проект «Северстали» по развитию Череповца включает реконструкцию исторической части Советского проспекта и парка «Серпантин». Над проектом работает архитектурно-градостроительная компания «Яузапроект».

В результате тендера определен победитель по реконструкции парка - это компания «РегионСпецСтрой». Решение принял управляющий комитет проекта. Это давний партнер "Северстали" - компания много лет работает на промплощадке и в общественных пространствах.

Реконструкция парка «Серпантин» начнется в ближайшее время. Строители выполнят демонтаж и земляные работы. «РегионСпецСтрой» будет отвечать за возведение пешеходной инфраструктуры, реконструкцию парковки, устройство фонтана. К строительству спорткомплексов, озеленению, ландшафтному освещению привлекут отдельных исполнителей.