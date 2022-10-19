Бобры уронили дерево и устроили аварию на электросетях

На Вологодчине бобры уронили дерево прямо на электропровода. Специалисты Россетей были вынуждены устранять последствия аварии.

Как оказалось, это не единичный случай, тем более осенью.

«Осенью бобр энергичен, как никогда. Запасается на зиму, строит плотину, наводит порядки в доме. И всё это рядом с нашими линиями электропередачи», – прокомментировали на предприятии «Россети Северо-Запада».

Завезенные в Россию грызуны распространились в Вологодской области, в Республике Коми, Архангельской и Калининградской областях. Скорость хвостатых лесорубов удивительна - бобры сгрызают тонкие стволы за 10 минут, а над солидным деревом могут трудиться и всю ночь.

«Из-за "работ" бобров нам пришлось восстанавливать электроснабжение на одной из линий в Вологодской области: в порыве трудолюбия грызуны уронили огромное дерево из гущи леса, которое макушкой задело провод ЛЭП. Специалисты оперативно выехали и устранили неполадку», – сообщается на странице Россетей в ВКонтакте.