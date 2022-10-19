В Череповце приводят в порядок подход к Соляному саду

Череповце начали благоустройство у входа в Соляной сад. До конца недели здесь появится свежий асфальт. Кроме того, маршрут для пешеходов станет более удобным: в тех местах, где был тупик, появятся проходы. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов ВКонтакте.

«Череповчанин Юрий Колесников прислал нам фотографию, как пешеходная дорожка на улице Горького упирается в ограждение. Попасть в Парк культуры и отдыха можно было, только перейдя дорогу три раза. Так сложилось исторически, никто пристального внимания на абсурдность маршрута никогда не обращал. Пришло время исправить ситуацию», – пишет градоначальник.

На месте появились бордюры, подготовлена «подушка» под асфальтирование. Чтобы тротуар получился полноценным, на углу Горького и Либкнехта пришлось немного подвинуть забор Соляного сада