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Общество19 октября 2022 9:21

В Череповце приводят в порядок подход к Соляному саду

Там появятся нормальные тротуары
Иван Чухнин

Череповце начали благоустройство у входа в Соляной сад. До конца недели здесь появится свежий асфальт. Кроме того, маршрут для пешеходов станет более удобным: в тех местах, где был тупик, появятся проходы. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов ВКонтакте.

«Череповчанин Юрий Колесников прислал нам фотографию, как пешеходная дорожка на улице Горького упирается в ограждение. Попасть в Парк культуры и отдыха можно было, только перейдя дорогу три раза. Так сложилось исторически, никто пристального внимания на абсурдность маршрута никогда не обращал. Пришло время исправить ситуацию», – пишет градоначальник.

На месте появились бордюры, подготовлена «подушка» под асфальтирование. Чтобы тротуар получился полноценным, на углу Горького и Либкнехта пришлось немного подвинуть забор Соляного сада