13-летнию череповчанин привез три медали с российских соревнований по легкой атлетике

13-летний гимнаст из Череповца выиграл три медали на всероссийских соревнованиях.

Соревнования проходили во Владимире. В состязаниях участвовали больше 300 спортсменов из 25 регионов.

Череповчанин Николай Замашкин завоевал серебро за упражнения на коне, бронзовые медали за выступления в прыжке и на брусьях.

Николай Замашкин - ученик спортшколы № 1, его тренер Сергей Серов говорит:

«Сейчас Николаю 13 лет, у меня он занимается три года. Основную ставку в подготовке мы делали на коня. На прыжки и брусья не рассчитывали, но я рад, что все получилось. Соперники были сильные, борьба напряженная. Владимирская школа спортивной гимнастики — одна из лучших в стране, Николаю пришлось постараться, — говорит тренер Сергей Серов. — Сейчас начинаем подготовку к следующим всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Саранске в декабре».

Бронзовые медали с соревнований привезли и две череповчанки: Виктория Раимова стала третьей на брусьях, Мария Горина — на бревне.