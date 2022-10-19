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Общество19 октября 2022 6:52

По череповецкой тропе здоровья разгуливает лиса

Она даже организовала там охоту
Иван Чухнин

Череповчане встретили на тропе здоровья разгуливающую лису. Женщина рассказала порталу 35media, что во время прогулки на тропе здоровья она встречает всякую живность - белок, ежей, птиц. А в последнюю воскресную прогулку ей довелось увидеть лису. С женщиной был племянник, так что они вместе наблюдали за десной гостьей. Выглядела Патрикеевна как на картинке: "Мы с племянником Митей сразу поняли, что это не собака — такой красивый пышный хвост и хитрый взгляд с прищуром может быть только у лисицы, как с картинки в книжке!"

Лиса не боялась людей - и даже провела перед ними показательную охоту: остановилась у обочины дороги, поприседала, готовясь к прыжку, прыгнула, умудрилась поймать добычу, съела ее и побежала дальше.

После трапезы животное умылось: лиса свернула в лес, легла и принялась вылизывать лапы, изредка поглядывая на людей.

Близко очевидцы к животному не стали подходить, понимая, что это дикий зверь, способный укусить. Напомним, в Харовске лиса пришла в деревню и укусила пенсионерку. С подозрением на бешенство женщина была госпитализирована.