По череповецкой тропе здоровья разгуливает лиса

Череповчане встретили на тропе здоровья разгуливающую лису. Женщина рассказала порталу 35media, что во время прогулки на тропе здоровья она встречает всякую живность - белок, ежей, птиц. А в последнюю воскресную прогулку ей довелось увидеть лису. С женщиной был племянник, так что они вместе наблюдали за десной гостьей. Выглядела Патрикеевна как на картинке: "Мы с племянником Митей сразу поняли, что это не собака — такой красивый пышный хвост и хитрый взгляд с прищуром может быть только у лисицы, как с картинки в книжке!"

Лиса не боялась людей - и даже провела перед ними показательную охоту: остановилась у обочины дороги, поприседала, готовясь к прыжку, прыгнула, умудрилась поймать добычу, съела ее и побежала дальше.

После трапезы животное умылось: лиса свернула в лес, легла и принялась вылизывать лапы, изредка поглядывая на людей.

Близко очевидцы к животному не стали подходить, понимая, что это дикий зверь, способный укусить. Напомним, в Харовске лиса пришла в деревню и укусила пенсионерку. С подозрением на бешенство женщина была госпитализирована.