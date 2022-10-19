Вологодские депутаты внесли изменения в бюджет области

Депутаты Законодательного Собрания в ходе 13-й сессии утвердили поправки в бюджет. Доходы региона увеличены на 8,4 млрд рублей. 3,4 млрд — это безвозмездные поступления из федерального бюджета, 4,3 - собственные доходы.

Свыше 246 млн рублей направлены на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, почти 183 млн — на строительство школы на улице Возрождения в Вологде, свыше 100 млн — на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

За счет собственных источников 2,7 млрд рублей направляются на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, свыше 300 млн рублей — на модернизацию стадиона "Витязь" в Вологде, около 130 млн — на финансовую помощь медицинским организациям, свыше 115 млн — на поддержку сельхозпредприятий.

Таким образом, пресс-служба ЗСО сообщает: доходы бюджета в 2022 году составляют 118 млрд 226 млн рублей, расходы — 128 млрд 102 млн рублей, дефицит — 9,8 млрд рублей.