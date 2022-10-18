Череповчане привезли золото и серебро с соревнований по вольтижировке

Сразу трое спортсменов из Череповца завоевали золото и серебро в Чемпионате, Первенстве России и Всероссийским соревнованиям по вольтижировке. Всероссийские соревнования проходили в Тверской области. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области на своей странице в ВКонтакте.

Всего в состязаниях приняло участие около 200 вольтижеров из 12 регионов России. Вологодчину представляли спортсмены спортшколы №1 Череповца.

Андрей Шкарин стал победителем Первенства России в категории CVNY 2*, (юниоры 18-21 год). Максим Кирпичев завоевал серебро Первенства России в категории CVNch 2* (мальчики 12-14 лет). Еще один череповчанин Евгений Вальков также стал серебряным призером Всероссийских соревнований по вольтижировке в категории СVNK (мальчики 9-12 лет).

Добавим, что с ребятами занимаются тренеры Ольга Лятина и Светлана Мосина.

Об этом сообщает ИА Вологда Регион.