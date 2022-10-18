В Вологодской области инфляция замедлила свой бег из-за хорошего урожая

Хороший урожай помог замедлить инфляцию в регионе. Инфляция в Вологодской области в течение последних пяти месяцев замедляется. Об этом сообщила пресс-служба администрации Вологды.

Так, в сентябре, по данным Росстата, уровень инфляции составил 14,8% после 16% в августе. Этому поспособствовал хороший урожай при больших площадях. Так овощи стали дешевле, чем год назад.

«Помидоры, капуста, картофель и лук по сравнению с сентябрем прошлого года стали дешевле, а темп прироста цен на яблоки снизился. Увеличение объемов производства мяса в целом по стране привело к замедлению роста цен на мясо курицы и свинину, а также на колбасные изделия, фарш и мясные консервы», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

При этом уменьшился спрос на автомобили и бытовую технику, но расширилось производство ДСП для производства мебели и ограничение экспорта. То есть это замедлило рост цен на эти категории товаров.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в России в 2022 году составит 11,0–13,0%. В 2023 году она будет составлять уже 5,0–7,0%, а 4% составит только в 2024 году.