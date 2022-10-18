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Общество18 октября 2022 12:40

Вологодский и Череповецкий университеты разминулись в рейтинге на 170 позиций

Исследование проводили "охотники за головами"
Иван Чухнин

В рейтинге лучших высших учебных заведений России, который опубликовала компания «hh», девятое место занял Череповецкий государственный университет (ЧГУ). В исследовании принимали участие порядка 400 вузов страны.

Как сообщили аналитики всероссийской платформы, во внимание принимались пять параметров. Это популярность вуза в регионе, востребованность выпускников у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, стаж выпускников (опыт работы, указанный в их резюме) и их текущая трудоустроенность. В итоговый рейтинг попали как государственные, так и частные вузы.

У череповецкого вуза девятое место, а Вологодский госуниверситет разместился - на 179.