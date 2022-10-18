4,8 миллиона рублей собрали череповчане для мобилизованных

Мэр Череповца сообщил, что собрано более 4,8 млн рублей для помощи тем, кто надел военную форму в ходе частичной мобилизации. Для сбора такой суммы череповчанам потребовалось десять дней. По словам Вадима Германова, еще никогда пожертвования не поступали с такой скоростью.

Сбор организовало АНО "Мамы Череповца рекомендуют". На собранное закупается необходимое снаряжение и экипировка. Часть из приобретенного уже отправлено в учебку.

"На 2,7 миллиона рублей закуплены квадрокоптеры, рации, бинокли, печи, бензопилы, складные саперные лопаты, топоры, бензогенераторы и тепловизоры. Все это уже отправлено в расположение воинской части в Костроме", - сообщил Вадим Германов.

Следующие партии помощи отправятся в Нижегородскую и Калининградскую области. Там так же готовятся к участию в СВО жители Череповца.