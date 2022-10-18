В Вологде вычислили мужчину, который хотел вывести из автобуса чужого ребенка

Ребенок охотно пошел за незнакомцем.

В Вологде, благодаря видеозаписи, задержали мужчину, пытавшегося вывести из автобуса чужого ребенка. Инцидент произошел 14 октября. На видео видно, что в автобусе мужчина перед остановкой автобуса берет за руку мальчика и пытается увести его. Мама ребенка в последний момент хватает малыша за руку, а мужчина выходит на остановке. Женщина написала заявление в полицию. Об этом сообщает NewsVo со ссылкой на УМВД России по Вологодской области. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологодской области задержали схожего по описанию мужчину. Это вологжанин 1975 года рождения. Сейчас ведутся проверочные мероприятия.

Ранее сайт КП-Вологда сообщил, что инцидент произошел вечером 14 октября в 48 автобусе.