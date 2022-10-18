В Вологодской области отменят ограничение по срокам при выборах губернатора

В Вологодской области отменят ограничение по количеству сроков при выборах губернатора. Об этом сообщает портал Город Во. Дело в том, что фракция Единой России, представляющая большинство регионального парламента, уже одобрила изменения в Устав Вологодской области. Следующий этап - поправки утвердят в ЗСО. Что при большинстве в нем ЕдРо - практически гарантировано.

А об инициативе этого изменения в Устав области накануне выступил сам губернатор Олег Кувшинников.

"Депутаты предложили сохранить прямые выборы высшего должностного лица региона, отменив количество сроков, которые гражданин вправе замещать должность губернатора области. Был согласован расширенный перечень полномочий губернатора и его право возглавлять правительство области", - прокомментировал спикер ЗСО Андрей Луценко.

Также депутаты согласовали и другие изменения в Устав, озвученные накануне главой региона.