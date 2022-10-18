Череповчанам представили подарочный набор для фанатов Северянина

В Череповце на областной грант издали «Поэтический брендбук». Подарочный набор включает в себя сборник материалов о поэте Игоре Северянине, миниатюрное издание «Головокружные стихи», блокнот для записей с творческими заданиями и закладки с цитатами. Первый тираж составил 300 экземпляров.

Брендбук создали в краеведческом отделе Верещагинки при помощи сотрудников Дома знаний и членов Северянинского общества. Помимо прочего, комплекты планируется дарить участникам литературных и творческих конкурсов.