Самая результативная волейболистка "Северянки" перешла в клуб суперлиги

Самая результативная по прошлому сезону нападающая Нина Касаткина покинула волейбольный клуб «Северянка». Теперь Нина играет в суперлиге — клуб «Тулица» из Тулы. Ранее 22-летняя волейболистка выступала исключительно в череповецких командах.

Спортсменка поблагодарила череповчан: "В первую очередь хочу сказать спасибо всему руководству клуба «Северянка» за то, что увидели во мне потенциал и дали возможность играть и получать опыт. Также хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие и их вклад в нашу команду и меня лично. Конечно же, спасибо девочкам за это незабываемое время вместе. Отдельно хочу отметить и поблагодарить болельщиков клуба «Северянка» за то, что всегда были с нами и переживали за нас даже в трудную минуту, это очень ценно. Желаю удачи команде в этом сезоне и достигнуть поставленных целей! Всем большое спасибо!"