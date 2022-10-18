Имя короля поэтов Игоря Северянина решили увековечить череповецкие библиотекари

Среди сувениров - изящная книжица стихов. cherinfo.ru

В Череповце выпустили подарочный набор для поклонников творчества Игоря Северянина.

Это «Поэтический брендбук»: в него входит сборник материалов о поэте, миниатюрное издание «Головокружные стихи», а также блокнот для записей с творческими заданиями и закладки с цитатами из произведений Игоря Северянина. «Поэтический брендбук» выпустили на деньги областного гранта. Первый тираж — 300 экземпляров. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Идея возникла у краеведов Верещагинской библиотеки. Библиотекарям помогли сотрудники Дома знаний и члены Северянинского общества. Совместными усилиями был придуман концепт, дизайн, в итоге комплект увидел свет.

Их намерены дарить участникам литературных и творческих конкурсов. Кроме того, это хороший сувенир. Кроме того, это возможность популяризовать земляка, признанного королем русских поэтов в 1918 году.

Под Череповцом сохраняется усадьба, где у родственников в детстве гостил будущий поэт. А также местному аэропорту решили присвоить имя Игоря Северянина.