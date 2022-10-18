У Архангельского моста преобразят смотровую площадку

В Череповце проектная архитектурная группа "Шаги" совместно с департаментом ЖКХ мэрии разработали концепцию благоустройства смотровой площадки у Архангельского моста. Территория преобразится весной. Радостной новостью поделился мэр города Вадим Германов.

Сити-менеджер сообщил, что планируется установить 8 качелей, скамейки в форме гальки, модульные деревянные сидения, дизайнерские урны и деревянные архитектурные формы. Сейчас же макет моста и надпись "Череповец", переливающаяся всеми цветами радуги, собирают каждый вечер сотни горожан.

На данный момент стартовали закупки оборудования, а к обновлению территории приступят весной, когда сойдет снег.