В Шексне сотрудники ДПС открыли огонь машине нарушителя

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Шексне полицейские стреляли по машине нетрезвого водителя. Подробности происшествия сообщили в УМВД по Вологодской области.

Около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о подозрительном кроссовере Хонда, за рулем которого предположительно находился водитель в неадекватном состоянии. Когда машину обнаружили правоохранители, нарушитель не отреагировал на требование остановиться. Началась погоня, в ходе которой мужчина неоднократно грубо нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора и несколько раз выехав на полосу встречного движения.

Так как пьяница представлял опасность для других водителей, инспекторы ДПС приняли решение стрелять по колесам. При попытке скрыться водитель сбил шлагбаум и влетел на закрытую территорию. Когда машина все-таки остановилась, из нее врассыпную разбежались несколько человек. 23-летнего водителя удалось задержать.

Молодой человек отказался от медицинского освидетельствования, кроме того, он не был вписан в полис ОСАГО. Машина отправилась на спецстоянку. А нарушителю грозит суд, штрафы и участь пешехода.