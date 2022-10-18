Вологде выделили 18 млн из федерального бюджета

Вологда получила 18 млн рублей на развитие города как один из лидеров в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Проект по реновации промышленных площадей занял 4 место. Всего на конкурс было подано 220 заявок из 64 регионов. На данный момент в областной столице на ранее заброшенных производственных площадях работает 10 заводов с 1000 человек, общий объем инвестиций превышает 4 млрд рублей.

«При всех затратах на восстановление и переоборудование представители бизнеса видят и преимущества: качество и надежность конструкций, частичное наличие инженерных коммуникаций, удобное расположение, экономия на проектировании и получении разрешительных документов на строительство», — отметил Сергей Воропанов.