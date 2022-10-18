В Вологде неизвестный едва не украл ребенка из автобуса

В Вологде неизвестный едва не украл ребенка. Мать сумела заметить происходящее в последний момент, но похититель скрылся. Видео произошедшего появилось в сетях.

Случилось это вечером 14 октября в автобусе № 48.

«Неизвестный мужчина едва не вывел из салона чужого ребёнка. Стоявшая неподалёку мама была отвлечена вторым малышом и лишь в последний момент сумела заметить, что её сына выводит за руку незнакомый мужчина. За несколько секунд до остановки он привлёк внимание ребёнка, а после повёл его к выходу. Вологжанка выхватила своего сына из его рук уже практически на ступеньке. Похититель же спокойно вышел из салона и отправился в неизвестном направлении», — сообщает портал «Вести 35».

Всё произошедшее запечатлено камерой видеонаблюдения - ролик можно посмотреть по ссылке. Мужчина выглядит на 40-50 лет, среднего роста, крепкого телосложения. Одет в чёрную шапку, тёмную куртку с капюшоном, брюки и резиновые сапоги. На плечах носит тёмно-синий рюкзак.