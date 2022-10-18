Вологодчина подготовилась к зиме полностью

Все объекты коммунальной инфраструктуры на Вологодчине подготовили к зиме, заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов. «В области подготовлены 672 котельные, на которых создан необходимый запас топлива. Сейчас он даже превышает нормативные значения. Так, запас каменного угля составляет 102%, жидкого топлива — 316%, дров и отходов деревообработки — 122% от нормативного запаса», — назвал цифры Антон Стрижов.

На объектах жилищно-коммунального хозяйства и электросетевого комплекса региона были сформированы противоаварийные бригады численностью 2959 человек, подготовлена техника, дежурные диспетчерские службы подключили к единой системе мониторинга инцидентов и аварий.

Многое делается для повышения безопасности энергоснабжения - в последнее время энергетики получали серьезные нарекания.

Как сообщил замгубернатора, дорожное хозяйство также готовится к зиме. Региональные автодороги будут обрабатывать противогололедным материалом, проезжие части, заездные карманы, остановки, барьерные ограждения и знаки будут чистить от снега. Зимой без уплотненного снежного покрова с будет содержаться 525 км региональных дорог, остальные 9571 км будут содержать под уплотненным снежным покровом с обработкой опасных участков фрикционными материалами. В перечень дорог, которые в этом году будут без уплотненного снежного покрова, дополнительно включен участок дороги Сокол-Харовск-Вожега до Харовска, сообщают в пресс-службе правительства Вологодской области.

aquo;На зимнем содержании дорог регионального значения в зимний период будет задействовано 500 единиц дорожной техники. Вся техника находится в исправном состоянии, — добавил Антон Стрижов. — Запас противогололедных материалов - песка, технической соли и пескосоляной смеси - выполнен практически в полном объеме. Песок для обработки опасных участков и приготовления пескосоляной смеси заготовлен в объеме 250 000 тонн. Техническая соль заготовлена в объеме 10 000 тонн. Пескосоляная смесь заготовлена в объеме 30 000 тонн».