Череповчанин организовал вывоз мусора чужими руками и подзаработал сам

Жителя Череповца мужчину осудили за получение взятки. Вынесен приговор 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном пунктами «в» и «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Мужчина, занимая должность начальника участка, а после начальника производства коммерческой организации, с февраля 2018 года по июнь 2021 года незаконно получал деньги от другой коммерческой организации. Всего следствие доказало незаконное вознаграждение в общей сумме 201 тыс. рублей.

Мужчина их получил за то, что в интересах подрядной организации, выполняющей на территории предприятия ремонтные работы, организовал вывоз строительных отходов силами других подрядчиков. Это произошло потому, что, контроль за деятельностью других подрядчиков входил в его служебные полномочия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, осуждённому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штраф в размере пятикратной суммы коммерческого подкупа в сумме 1, 005 млн. рублей. Незаконно полученные деньги (201 тысячу рублей) взыскали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.