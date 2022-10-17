Олег Кувшинников рассказал как подержат малоимущих

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, как будет выполняться поручение президента России Владимира Путина по обеспечению субсидиями нуждающихся граждан. В частности, будет поднят потолок единовременной материальной помощи для вологжан, находящихся в трудной жизненной ситуации на газификацию частного дома. Так, он составлял 25 тысяч рулей, теперь - 100 тысяч. «Также из областного бюджета компенсируем процентную ставку банкам, которые предоставят кредит под 3,25% годовых на газификацию жилого дома. Это касается жителей городов, которые не могут воспользоваться программой Россельхозбанка», - заявил глава региона Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников также поручил профильным департаментам предусмотреть необходимые средства для финансирования. Узнать подробнее о получении субсидии можно по телефону «горячей линии» департамента социальной защиты: +7 (8172) 23-01-35.