Олег Кувшинников возглавил правительство Вологодской области

В Правительстве Вологодской области упраздняется должность первого заместителя, председателя Правительства области. Вместо этого вводятся должности двух первых заместителей региона. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании. Это делается для того, чтобы до конца текущего года привести свое законодательство в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

В соответствии с действующей редакцией Устава Вологодской области губернатор руководит Правительством. При этом в системе органов власти существует должность первого заместителя губернатора, председателя Правительства области, который координирует работу Правительства. С 2017-го по 2022 год эту должность занимал Антон Кольцов. Но в июле этого года он был назначен председателем Правительства Запорожской области. На его позицию - врио председателя Правительства - был назначен заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

«В соответствии с федеральным законом губернатор может либо возглавить Правительство области, либо назначить председателя Правительства области. Считаю, что во время новых экономических, социальных и внешнеполитических вызовов, необходимо сократить «управленческие цепочки». Все решения должны приниматься в максимально короткие сроки, - отметил Олег Кувшинников. Поэтому считаю необходимым сохранить за губернатором области полномочия по «прямому» управлению высшим исполнительным органом.

В связи с этим должность первого заместителя губернатора области, председателя Правительства области упраздняется. Одновременно принято решение о введении должностей двух первых заместителей губернатора, которые будут отвечать за эти два важнейших блока - экономический блок и социальный блок.