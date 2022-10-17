Вологжане разглядели непристойные слова в названии фирмы по доставке

С названием разбираются эксперты ФАС. Интересно, какое решение они вынесут?

Вологодское управление ФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Специалисты разбираются с фирмой «Ёбидоёби». Как сообщает пресс-служба ведомства, реклама сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» была размещена в городе Вологде по улице Мальцева, дом 33. Вологжане, чуткие к бранным словам, заволновались. И более того - написали заявления об использовании ненормативной лексики в рекламе в региональное УФАС. Напомним, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» установлено, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Специалисты возбудили дело. С фирмой и ее названием будут разбираться эксперты.