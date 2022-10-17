На курсы начальной военной подготовки записывают и вологжанок

В Вологде идет курс начальной военной подготовки. Они проводится бесплатно для всех курсантов. Записаться на них могут и женщины. Курсы организует в областной столице военно-спортивный патриотический клуб «Бастион» при поддержке Администрации Вологды.

В общей сложности в рамках курса начальной военной подготовки запланировано шесть занятий. Пять из них — теоретическая часть — проходят в Доме офицеров. Шестое занятие — практическое — выезд на аэродром ДОСААФ в д. Труфаново.

В октябре на занятиях азы НВП получат порядка 100 вологжан, среди них около 20 женщин. Записаться на ноябрьские курсы можно будет в конце октября в группе клуба «Бастион». Занятия бесплатные, но может потребоваться оплата расходников (патронов и др.). сообщает официальный сайт администрации Вологды.