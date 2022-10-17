Большой этнографический диктант могут написать все вологжане с 3 по 8 ноября.

В Вологодской области пройдет этно-диктант. На территории России это мероприятие организуется уже в седьмой раз. «Большой этнографический диктант» состоится с 3 по 8 ноября.

Экзамен можно будет написать в онлайн и офлайн-форматах. Принять участие могут все желающие. Для разных возрастных групп задания будут разные: для участников младше 16 лет подготовлено 20 общефедеральных вопросов. Для взрослых будет подготовлено 30 вопросов. Причем 20 из них являются общими, еще десять – уникальны и посвящены региону.

На все задания участникам отводится 45 минут. Максимально можно набрать 100 балов. Каждый желающий может самостоятельно проверить свои знания, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта. Правильные ответы можно будет найти там же чуть позже.