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Происшествия17 октября 2022 6:38

Под Череповцом произошло столкновение иномарки с лосем

Животное погибло, люди в больнице
Иван Чухнин

В Череповецком районе произошло ЧП: иномарка сбила лося. ДТП произошло в субботу вечером на 409-м километре трассы Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, возле деревни Починок.

По информации областного ГИБДД, 32-летний мужчина на "Форд Фокусе" сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. После столкновения с животным машина вылетела с трассы в кювет. Автомобиль разбит, водителя и его пассажирку - 30-летнюю женщину срочно госпитализировали, они получили множественные травмы. Лось погиб на месте.