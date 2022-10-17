Под Череповцом произошло столкновение иномарки с лосем

В Череповецком районе произошло ЧП: иномарка сбила лося. ДТП произошло в субботу вечером на 409-м километре трассы Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, возле деревни Починок.

По информации областного ГИБДД, 32-летний мужчина на "Форд Фокусе" сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. После столкновения с животным машина вылетела с трассы в кювет. Автомобиль разбит, водителя и его пассажирку - 30-летнюю женщину срочно госпитализировали, они получили множественные травмы. Лось погиб на месте.