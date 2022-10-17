В семье череповецкого доктора живет говорящий ворон

У череповецкого доктора живет дома черный ворон. И это не единственный питомец главного врача по медицинской части поликлиники № 7 Татьяны Тяпайкиной.

Об этом рассказал сайт 35 media.

В семье Татьяны живут кошка, две собаки и рыбки. Черный ворон Ричард появился около трех лет назад. Он куплен в питомнике. Питается мясом и овощами. С животными птица ладит. Особенно ворон любит играть с доберманом - они резвятся, играют, прыгают и веселятся вместе. Татьяна Александровна выводит крылатого питомца. Делает это с предосторожностями - на небольшом поводке, который привязывается к руке. Татьяна Александровна считает, что ворон - очень умная птица. И действительно - птица знает такие команды, как «на руку», «идем направо/налево», «показывает», что хочет: пить или есть, умеет демонстрировать свое настроение, сам придумывает игры.

А главное - Ричард «говорит». Его словарный запас достаточно большой. А первое слово, которое он начал произносить —это ворон.