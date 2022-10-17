Вологжане сдают оружие и отдают его на временное хранение

В Вологодской области ищут оружие. Всего за неделю сотрудники Росгвардии провели 440 проверок и выявили 11 нарушений в сфере оборота оружия.

изъято 7 единиц оружия, 4 единицы оружия граждане сдали добровольно. Такие цифры называет пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Много мужчин, имеющих оружие, попали на мобилизацию. Как пояснили в ведомстве, мобилизованные жители Вологодчины могут сдать огнестрельное и травматическое оружие на временное хранение. Подробности можно получить по телефону (8172) 75-74-18. Брать свое оружие на мобилизацию запрещено.

Вологжанам напоминают, что для получения лицензии на приобретение охотничьего ружья или другого образца вооружений необходимо в обязательном раз в пять лет проходить медицинское освидетельствование и подтверждать отсутствие медицинских противопоказаний. Такое освидетельствование могут проводить только государственные и муниципальные организации здравоохранения. Сведения вносятся в единую информационную систему и передаются в Росгвардию.